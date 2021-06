Formula 1, svolta Ferrari: arriva un annuncio importante

Il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies nel corso della conferenza stampa a Le Castellet, dove domenica si corre il Gran Premio di Francia, ha annunciato che la scuderia di Maranello ha deciso di stoppare tutti gli aggiornamenti sulla SF21 di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Ora tutte le risorse del Cavallino Rampante saranno dedicate allo sviluppo della monoposto del 2022: una scelta che non sorprende, visto che da tempo i dirigenti della scuderia ripetono che l’obiettivo è tornare a competere per la vittoria del Mondiale dalla prossima stagione, quando le regole della F1 cambieranno totalmente.

Per la monoposto dell’anno prossimo si ripartirà da zero, con un’aerodinamica più semplificata e il congelamento delle power unit fino al 2024. Cambieranno anche le dimensioni dei pneumatici, con cerchi dal diametro da 18 pollici.

“Dal punto di vista dello sviluppo dell’auto, abbiamo già preso la nostra decisione – ha spiegato Mekies -. Siamo già proiettati nel 2022 e non ci sarà nessun vero e proprio aggiornamento in arrivo per migliorare i punti deboli della vettura. Tuttavia si potrà sempre lavorare sui problemi, cercando una migliore comprensione, in modo da trovare nuove soluzioni da applicare”.

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno intanto commentato le loro prove libere a Le Castellet, chiuse rispettivamente al quinto e all’ottavo posto. Come previsto, in Francia la Ferrari è tornata a soffrire dopo le performance sfoderate sui circuiti cittadini di Monte Carlo e Baku.

Così Sainz: “La macchina ha dato sensazioni discrete, sapevamo che questo tracciato ci avrebbe dato qualche problema e che non saremmo andati forte come a Monaco o Baku. Quindi siamo tornati alla realtà. Allo stesso tempo però siamo contenti di vedere che il bilanciamento non è troppo lontano dall’ideale”.

Charles Leclerc, quinto, non è particolarmente stupito delle prestazioni della sua macchina, anzi: “I risultati qui sono in linea con quanto ci aspettassimo. I weekend di Monte Carlo e Baku sono andati molto meglio rispetto alle attese, mentre ora siamo più in linea. Il quinto posto non è male, ma c’è ancora del lavoro da fare”.

OMNISPORT | 18-06-2021 23:27