Formula 1, Szafnauer sta con Vettel: "Ha bisogno di tempo"

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Sebastian Vettel con l’Aston Martin ma, nonostante questo, Otmar Szafnauer resta fiducioso sul fatto che prima o poi il tedesco torni a guidare come ha abituato in passato.

Per il capo della scuderia britannica, infatti, si tratta solo di una questione di tempo e, in particolare, di adattamento da parte del quattro volte iridato a una monoposto dalla filosofia differente rispetto a quelle degli anni scorsi.

“Seb sta guidando una vettura totalmente diversa rispetto a quelle delle stagioni passate”, ha dichiarato Szafnauer.

“La filosofia è totalmente differente e questo richiede tempo per imparare. Ho parlato con Checo ad Imola e anche lui sta cercando di adattarsi alla nuova Red Bull. Mi detto delle cole simili. Il cambiamento da una monoposto ad un’altra non è qualcosa che avviene in breve tempo. Ci vorrà del tempo per adattarsi al pacchetto e per limare gli ultimi decimi. Più trascorre tempo sulla vettura, meglio è per lui e per noi”.

OMNISPORT | 24-04-2021 11:59