Formula 1, Vettel: "Il ritiro è stata una mia decisione"

28-09-2022 22:25

A fine stagione Sebastian Vettel smetterà di correre in Formula 1, sport nel quale è il terzo pilota più vincente dopo Lewis Hamilton e Michael Schumacher.

L’esperienza alla Aston Martin non è stata delle più felici, nonostante il rendimento superiore a quello del compagno Lance Stroll, ma non sono stati i due soli podi, né la volontà di patron Stroll di avere in Scuderia una figura quale Fernando Alonso a condizionare le scelte del pilota tedesco: “Ho deciso da solo di smettere, non c’entrano la Aston Martin o Stroll” ha dichiarato ad Autosprint “La Ferrari? Abbiamo vissuto un periodo fantastico, sfiorando due volte il Mondiale. Ripenso a quelle annate con tranquillità: ho trascorso molto tempo in Ferrari e ho molto rispetto per la Scuderia in tutte le sue componenti”.

Il quattro volte iridato ha messo il suo marchio sul GP di Singapore: a Marina Bay ha centrato 4 pole, 5 vittorie e 8 podi e tra i successi c’è l’ultimo della sua carriera, nel 2019.