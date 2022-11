19-11-2022 21:08

La terza fila conquistata dalla Mercedes ad Abu Dhabi non piace affatto a Toto Wolff, che si aspettava ben altro: “Non abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo fatto un passo indietro, al contrario della Ferrari. Abbiamo optato per un concetto ad alta deportanza per avere una buona macchina in vista della gara di domani, ma in questo modo l’auto si è rivelata lenta sui rettilinei”.

Il boss della scuderia tedesca ha chiuso l’intervista a Sky con una battutaccia, che ben sintetizza il clima in squadra: “Ho saputo che è oggi la giornata mondiale della toilette. Credo che questa sia una sessione da buttare nel gabinetto”.