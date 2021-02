Formula E, gara-2 di Ad-Diriyah a Sam Bird

La seconda gara stagionale del campionato mondiale di Formula E ad Ad-Diriyah, in Arabia Saudita, la vince il britannico della Jaguar Sam Bird, su Jaguar, che ha preceduto l’olandese Robin Frijns su Audi e le Ds Techeetah del francese Jean Eric Vergne, terzo, e del portoghese campione in carica Antonio Felix da Costa. Dopo una collisione multipla è entrata in pista la safety-car, poi la gara è stata definitivamente interrotta con la bandiera rossa. Il 10 aprile si gareggerà a Roma.

OMNISPORT | 27-02-2021 21:20