Formula noia, Horner gongola: "Dove sono finite Ferrari e Mercedes?"

Il team principal della Red Bull sui Gran Premi scontati: "Noi abbiamo avuto uno sviluppo normale, gli altri?".

08-05-2023 21:06

La Red Bull ha totalmente dominato l’avvio di Mondiale di Formula 1 2023, e continuerà probabilmente a farlo fino al termine della stagione, considerata la supremazia della vettura della scuderia austriaca su tutte le altre monoposto in griglia. Da più parti si sollevano le prime perplessità su un Mondiale senza storia, con tutte le gare ridotte a un duello tra Max Verstappen e Sergio Perez.

Il team principal Chris Horner ha risposto così a Sky Sports Uk alla domanda sui Gran Premi scontati e noiosi: “Cinque gare, cinque vittorie più la Sprint e quattro doppiette: non abbiamo mai avuto un inizio così e ci chiediamo ‘dove sono gli altri?’. Durante l’inverno abbiamo avuto un incremento di prestazioni che definirei normale, ci chiediamo piuttosto dove siano finite Ferrari e Mercedes”.

“Sono sicuro che stanno lavorando a grandi aggiornamenti per l’Europa – ha continuato a gongolare Horner – e con la penalità che abbiamo per sviluppare la macchina più avanti nell’anno, è importante che ci sia più divario possibile tra noi e gli avversari in questa fase”, ha concluso, facendo riferimento alla leggera penalità ricevuta per lo sforamento del budget nella scorsa stagione.