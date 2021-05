Fortitudo Bologna, Galanda: "Repesa è il migliore"

Giacomo Galanda con il coach croato ebbe un lungo e felice rapporto con la maglia della Fortitudo. Chiamato a dare la sua opinione sul ritorno di Jasmin Repesa alla Fortitudo Bologna, l’ex cestista della nazionale italiana, non ha dubbi…e ripercorre quanto vissuto col coach.

“Quando arrivò non conoscevo né il suo percorso, né il suo metodo di lavoro. Il gruppo era reduce da un periodo particolare. La società aveva appena esonerato Matteo Boniciolli. C’erano giovani come Carlos Delfino, Mancio e Barton, più la “variabile” Poz, tutti da valorizzare. Avevamo un potenziale, ci mancava l’identità. Serviva una guida. Il primo giorno Jasmin ruppe subito gli schemi, dandoci poche regole precise, da osservare rigidamente. Funzionarono e in breve si conquistò la nostra fiducia. Con lui disputammo una stagione in crescendo, arrivando a giocare la finale scudetto persa con Treviso”.

Repesa sarà l’allenatore giusto per il progetto della Fortitudo: “Oggi sarebbe un tecnico ideale per qualsiasi club di Serie A. Sarà una guida forte, capace di impostare e seguire un progetto. Non credo che la Fortitudo ambisca a vincere lo scudetto l’anno prossimo, però si può pensare un percorso di crescita graduale, magari investendo su giovani di prospettiva. A suo tempo, Jasmin mise sui binari giusti talenti come Belinelli e Mancinelli; può fare lo stesso oggi, scoprendo e valorizzando nuovi campioni”.

