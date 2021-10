Fortitudo, Pagani ammette: “Le dimissioni di Repesa? Una mazzata clamorosa”

“Siamo rimasti sconvolti da quello che è successo”. Non ha nascosto il disagio Christian Pagani dopo le improvvise dimissioni rassegnate da Jasmin Repesa dopo la sconfitta con Reggio Emilia all’esordio in campionato.

Il presidente della Fortitudo infatti è stato colto di sorpresa da questa decisione e in brevissimo tempo ha dovuto porvi rimedio.

“Va precisato che Repesa si è dimesso per motivi di salute e pertanto chiedo rispetto. Per noi è stata una mazzata clamorosa. Avevamo impostato un progetto. È stata una situazione imbarazzante, ma quando si va sulla salute bisogna riflettere e non parlare a vuoto. Voltiamo pagina in fretta. Credevamo in un progetto, ma faccio un grosso in bocca al lupo a Repesa e speriamo di rivederlo presto. Ci siamo rimasti di stucco, lavorandoci al fianco per due mesi assieme non ce lo aspettavamo”.

La Fortitudo, quindi, riparte da Antimo Martino, liberatosi nelle ultime ore da Reggio Emilia (che ne deteneva ancora i diritti) e già sulla panchina dei felsinei tra il 2018 e il 2020.

“Rancori con Antimo? Non ce ne sono, siamo professionisti, bisogna superare le frizioni che ci possono essere state in passato. Siamo preoccupati, ma oggi dobbiamo guardare avanti e partire con questo nuovo percorso. Quando ci siamo sentiti aveva una gran voglia di tornare qui, ma anche per noi è stato un momento delicato dovendo ripartire in poco tempo” ha chiosato il numero uno bolognese.

OMNISPORT | 01-10-2021 17:07