Fortnite, sta per arrivare il matchmaking personalizzato

Su Fortnite Battle Royale arriverà presto il custom matchmaking. Si tratta di una novità attesissima dai fan che è stata confermata dallo sviluppatore del titolo. Anzi, a dire il vero, ci sono alcuni fortunati giocatori che sanno già di cosa si tratta in quanto sin dallo scorso 8 febbraio Epic Games ha permesso l’accesso in prova alla nuova feature per alcuni selezionati creatori di contenuti.

Additionally, we will be experimentally opening up access to Fortnite’s custom matchmaking to test our services with a limited number of Creators. — Melissa (@melissadingmon) 7 febbraio 2019

Fortnite custom matchmaking: sarà possibile personalizzare il gioco

Secondo quanto riferito dai primi rumors, con il matchmaking personalizzato sarà possibile per creators e giocatori creare e modificare oggetti a proprio piacimento, nonché dar vita a veri e propri tornei. Si tratta di una svolta eccezionale per il gioco, che con questa nuova funzionalità va incontro ancora una volta alle richieste poste in essere dalla community sin dal primo rilascio di Fortnite.

Non si sa ancora chi siano gli utenti accreditati che hanno già potuto accedere alle fasi sperimentali della feature, né si conosce nel dettaglio quello che succederà davvero con la nuova modalità. A parte criptici messaggi, infatti, poco è trapelato dai piani alti di Epic Games che – studiando sempre nuovi metodi per contrastare l’arrembante esordio di Apex Legends – sono ancora molto riservati anche con la data di rilascio al pubblico.

HF4 | 13-02-2019 15:30