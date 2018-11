Fortnite, il Turbo Building è rotto. Ecco la prova

Se siete tra coloro che hanno avuto problemi con il Turbo Building di Fortnite, sappiate che non siete soli. Lo strumento, inserito diversi mesi fa con il Terzo Battle Pass, permette di velocizzare sensibilmente la costruzione di rampe e mura difensive senza che l’utente debba confermare l’azione ogni volta. Tuttavia, in molti si sono accorti che si tratta di una funzione che sta soffrendo non pochi bug. E qualcuno ha deciso di dimostrarlo.

Stiamo parlando dello streamer 100T SirDimetrious, un nome piuttosto noto su Twitch, che su Twitter ha dimostrato che la feature della Battle Royale di Epic Games è attualmente rotta. In una serie di video, il gamer ha condotto alcuni esperimenti utilizzando una macro e facendo vedere alcuni bug dello strumento di costruzione, che non risponde sempre ai comandi e non compie quasi mai le operazioni che dovrebbe.

PSA: Turbo building is broken p.s I used to do this same move all the time using turbo build for many months pic.twitter.com/wHQHyDP7Ar — 100T SirD (@SirDimetrious) 20 novembre 2018

Le macro (blocchi di codice che fanno eseguire alcuni comandi o azioni in sequenza) sono in realtà proibite dai termini di servizio di Epic, ma 100T le ha utilizzate soltanto per dimostrare gli effettivi problemi del gioco, ottenendo subito commenti entusiasti da parte di altri membri della community di Fortnite. Sperando che anche Epic Games se ne accorga e sistemi presto tutti i problemi.

HF4 | 23-11-2018 08:30