Fortnite, la spada Infinity Blade rimossa dopo le critiche social

Con l’ultima patch della Stagione 7 di Fortnite gli sviluppatori di Epic Games avevano introdotto una nuova arma che aveva scatenato diverse proteste. Stiamo parlando di una “arma da mischia mitica in grado di infliggere colpi devastanti ai nemici e distruggere le strutture”. Di cosa stiamo parlando? Ma ovviamente la spada Infinity Blade, aggiunta alla modalità Battle Royale e già rimossa dal gioco.

Fortnite, la spada Infinity Blade rimossa per eccessiva potenza

La spada aveva una potenza pressoché devastante. Appena trovata, elevava subito vita e scudi al valore massimo di 200. Inoltre, permetteva di ricaricarsi in tempi rapidissimi, oltre ad aumentare velocità di movimento e salute per ogni avversario eliminato. Infine, il fatto che ne fosse disponibile soltanto una a partita aveva trasformato il gioco in una mera corsa a chi riusciva ad accaparrarsela per primo.

Il potere decisamente sbilanciato della spada, infatti, riusciva a permettere al suo possessore di fare una strage incontrastata di nemici. Con l’Infinity Blade era infatti possibile fare solo due tipi di attacco, ma entrambi capaci di annientare qualsiasi cosa. Il primo eseguito da fermo con movimento orizzontale, il secondo in salto con uno schianto al suolo. Entrambi permettevano di distruggere tutto ciò che si trovava nel loro raggio di azione, sia che si trattasse di altri giocatori che di costruzioni.

È per questo motivo che Epic Games ha rimosso la spada Infinity Blade da Fortnite dopo soli tre giorni dalla sua introduzione. A spingere il produttore verso questa scelta sono state le numerose polemiche social da parte dei giocatori di tutto il mondo, tra i quali spicca soprattutto lo streamer Ninja. I gamer hanno criticato l’estremo overpower dello strumento, che rendeva impossibile lo svolgimento regolare del gioco. Allo stato attuale, però, Epic sta valutando se reintrodurre o meno l’arma nel titolo, magari depotenziandola.

HF4 | 18-12-2018 14:30