Francesca Costa derubata dell'auto: insulti a mamma Zaniolo

“Volevo ringraziare e augurare una buona Pasqua a chi questa notte sotto casa ha rubato la nostra auto”. Insomma, per Nicolò Zaniolo qualche intoppo in questa vita romana si deve affrontare, Ienea parte. La mamma del celebre talento approdato a Roma la scorsa estate, nell’ambito dell’operazione Nainngolan, ha denunciato in una storia su Instagram il danno subito. E gli insulti giunti puntuali, anche in questa circostanza pubblicati sul social.

A parte la necessità di ricomprare quanto prima una vettura per accompagnare il ragazzo al campo di allenamento, che si trova a Trigoria, non si sono registrati ulteriori ritardi o problemi. Per quest’ultimo mese di stagione, però, sarà compito di mamma Francesca Costa, ormai una autentica star su Instagram, o compagni di squadra accompagnare il talentino agli allenamenti.

Poco dopo la notizia del furto, la mamma del talento e figlio d’arte è intervenuta in radio, durante la trasmissione di “Un giorno da pecora”, per rispondere ad uno dei temi più caldi del mercato che verrà. Per Zaniolosi stanno muovendo le big italiane e non solo: “Non ci sembra vero quello che sta vivendo, non stiamo realizzando quanto vale il suo cartellino. Sessanta milioni di euro sono tanti. Io lo vedo tutti i giorni, per me è sempre Nicolò”. La signora Francesca era e resta tifosa della Roma, anche se il figlio dovesse cambiare squadra: “La fede calcistica è una, quella romanista, ma tiferei mio figlio a prescindere. Il mio preferito in assoluto è Totti, di quelli che giocano ora è Cristiano Ronaldo. Ieri ho visto Ajax-Juventus con Nicolò… Se ha esultato al gol di Ronaldo? Ha esclamato: Mamma mia che gol!”.

VIRGILIO SPORT | 12-04-2019 11:28