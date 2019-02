Bufera social dopo l'intervista a Le Iene, mamma Zaniolo replica

Non è esattamente quiete, quella subentrata alla tempesta scatenata dal servizio andato in onda nel corso dell’ultima puntata deLe Ienein cui Nicolò Zaniolo esterna in maniera infastidita la sua richiesta di non concedere l’intervista all’inviato del programma di Italia 1. Come prevedibile, l’attenzione mediatica provocata da mamma Zaniolo, Francesca Costa, non è stata gradita dal talento romanista che ha manifestato la volontà di tenersi lontano dai riflettori.

Dopo aver chiuso temporaneamente il suo profilo Instagram, a intervenire e chiarire è la madre del giocatore, la quale si è premurata di rispondere ai commenti al suo ultimo post. “La persona che non è in pace con se stessa sarà in guerra con il mondo intero”, la frase di Mahatma Gandhi scelta dalla Costa per chiudere il capitolo Iene e chiarire quanto accaduto circa un mese fa, quando è stata registrata l’intervista, a tratti imbarazzante.

Da quanto si legge nelle sue risposte, l’intervista non era affatto concordata e il montaggio televisivo avrebbe alterato i tempi di reazione alla stessa intervista. Poco male, ha però precisato mamma Zaniolo: “bellissime le tue parole …io sono La persona più semplice di questa terra grazie ancora 😊 non voleva l’intervista in realtà il pezzo dell ‘incaXXatura sarebbe stato all’inizio ma loro lo hanno messo nel finale”.

Sul tema poi educazione, Francesca è molto toccata e precisa a più riprese di voler proteggere la propria privacy e l’equilibrio del proprio ragazzo: ” io mi sono semrpe presa cura di lui …e so come farlo nessuno lo conosce meglio di me e so esattamente come educarlo fino ad oggi con mio marito lo abbiamo fatto …quindi mi fanno ridere tutti quelli che pensano cosa io debba o no fare per non destabilizzarlo fino ad oggi che non lo conosceva nessuno che ne sapete della nostra vita ????? Comunque grazie per le parole non era rivolto a te 😘”.

19-02-2019