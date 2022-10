23-10-2022 16:39

A un mese dal Mondiale in Qatar potrebbe arrivare un’altra tegola per Deschamps. La Francia infatti è in ansia per Raphaël Varane: il difensore del Manchester United è uscito ieri in lacrime per un infortunio durante il match col Chelsea.

Un altro colpo alla rosa della Francia, che sarà priva di Kanté e con l’incertezza che ancora circonda Paul Pogba.