Francia: Deschamps ha prolungato fino ai Mondiali del 2026

07-01-2023 11:44

Eterno Didier Deschamps, che sogna di battere tutti i record di permanenza su una panchina della nazionale. Il commissario tecnico ha infatti esteso il suo contratto con la Francia fino al 2026, quando i Mondiali saranno ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada. Lo ha annunciato la Federazione transalpina. Deschamps era arrivato nel 2012 e, salvo addii anticipati, nel 2026 sarà da 14 anni il selezionatore francese.

Deschamps ha vinto il Mondiale del 2018 in Russia, battendo in finale la Croazia, mentre in Qatar – poche settimane fa – ha dovuto abdicare in finale, perdendo ai rigori contro l’Argentina di Leo Messi.