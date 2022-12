Francia, Deschamps o Zidane: scontro per la panchina della Francia

29-12-2022 23:51

Non si sa ancora chi sarà l’allenatore della Francia nel prossimo futuro. Didier Deschamps, campione del mondo 2018 e vice campione 2022, vorrebbe rimanere in carica fino ai prossimi Mondiali del 2026. La Federazione francese pare invece intenzionata a offrire un contratto biennale, fino agli Europei 2024.

Una cosa che non sembra soddisfare il CT, che potrebbe anche declinare l’offerta. Ecco che subentrerebbe Zidane, da sempre attratto dall’idea di guidare la nazionale transalpina con cui vinse il Mondiale nel 1998. A inizio gennaio dovrebbe svolgersi un incontro tra tutte le parti in causa per risolvere la questione.