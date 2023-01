Francia, Deschamps: "Parole di Le Graet su Zidane inappropriate"

11-01-2023 18:55

Le parole infelici su Zinedine Zidane e il caso legato a Sonia Souid hanno avuto brutte ripercussioni per Noel Le Graet, sospeso dalla presidenza della Federcalcio francese. Didier Deschamps, confermato ct dei Bleus, ha commentato così quelle frasi di Le Great. “Vorrei spendere qualche parola sulle dichiarazioni del mio presidente. I commenti sono stati inappropriati, penso sia molto positivo che si sia scusato con Zidane”.

Quindi, in conferenza stampa con la first lady francese Brigitte Macron per il lancio dell’operazione Yellow Pieces ha aggiunto: “La situazione mi ha portato in contrapposizione con lui. Però posso assicurarvi che oggi come ieri, mesi o anni fa, avrò sempre molto rispetto per lui anche per ciò che abbiamo vissuto e condiviso insieme, già da quando giocavamo tutti e due. Non rilascerò altre dichiarazioni, non in questa sede”.