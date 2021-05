Francia, i 26 convocati da Deschamps per vincere Euro 2020

La Francia, campione del mondo in carica, è anche la grande favorita per la vittoria di Euro 2020. Il ct Deschamps ha dovuto operare dei tagli dolorosi per riuscire a mettere insieme i 26 giocatori della rosa. Tutti volti noti. Ci sono praticamente tutti i campioni del mondo e in più lo juventino Rabiot, che ha fatto un ottimo finale di stagione e soprattutto il rientro alla grande di Karim Benzema.

Portieri : Lloris, Mandanda, Maignan

: Lloris, Mandanda, Maignan Difensori : Pavard, Dubois, Zouma, Varane, Kimpembe, Lenglet, L. Hernandez, Digne, Koundé

: Pavard, Dubois, Zouma, Varane, Kimpembe, Lenglet, L. Hernandez, Digne, Koundé Centrocampisti : Kanté, Pogba, Rabiot, Tolisso, Sissoko, Lemar

: Kanté, Pogba, Rabiot, Tolisso, Sissoko, Lemar Attaccanti: Coman, Benzema, Mbappé, Dembélé, Griezmann, Giroud, Ben Yedder, Thuram

VIRGILIO SPORT | 31-05-2021 18:07