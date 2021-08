Frosinone, sfida al Parma per sfatare il tabù casalingo

Toccherà a Frosinone e Parma l’onore di inaugurare la Serie B 2021-2022 nel cosiddetto “Opening Day” di venerdì 20 agosto alle 20.30.

Allo stadio “Benito Stirpe” risuoneranno le note dell’Inno di Mameli prima del via ufficiale della stagione che vedrà di fronte la squadra allenata da Fabio Grosso, reduce da un campionato sotto le aspettative, e quella di Enzo Maresca, favorita numero uno per la promozione.

Frosinone e Parma si sono affrontate sette volte finora tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, per un bilancio di due vittorie dei ciociari, tre degli emiliani e due pareggi. L’ultimo incrocio in ordine di tempo tra le due squadre risale al dicembre 2019, nel quarto turno di Coppa Italia, con l’eliminazione dei canarini (2-1).

Il Frosinone ha vinto due delle tre partite giocate in casa contro il Parma tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, compresa l’ultima andata in scena nel massimo campionato, nell’aprile 2019: 3-2, con reti di Pinamonti, Valzania e Daniel Ciofani, ma per mantenere la tradizione positiva i giallazzurri dovranno sfatare il tabù dello “Stirpe”, dove il Frosinone ha vinto soltanto una delle ultime 13 partite disputate, il 3-1 contro il Pisa dello scorso maggio, con otto pareggi e quattro sconfitte a completare lo score.

I ciociari non hanno pareggiato alcuna delle 10 gare d’esordio stagionale in Serie B: il bilancio riporta quattro vittorie (l’ultima nell’agosto 2017, per 2-0, contro la Pro Vercelli) e sei sconfitte (le ultime due consecutive, contro Pordenone ed Empoli).

Il Parma è alla 29ª partecipazione al campionato di Serie B. I ducali sono rimasti imbattuti negli ultimi quattro match di esordio (due vittorie e due pareggi) nel torneo cadetto, e in tre di questi hanno mantenuto la porta inviolata, incluso il più recente dell’agosto 2017, contro la Cremonese (1-0).

18-08-2021