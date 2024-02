Roma assente ai funerali di Losi, De Rossi si scusa con il figlio: "Sono imbarazzato, ho sbagliato"

L'allenatore giallorosso ha inviato a Roberto Losi, figlio di "Core de Roma", un messaggio di scuse in cui ha ammesso le sue colpe per l'assenza al funerale del padre

07-02-2024 23:12

Daniele De Rossi si scusa con il figlio di Giacomo Losi dopo l’assenza ingiustificata ai funerali del padre. Il neo allenatore della Roma, ha inviato un messaggio a Roberto Losi rivelando le motivazioni dell’accaduto, ammettendo l’errore e dicendosi imbarazzato e dispiaciuto per l’accaduto.

Roma assente ingiustificata ai funerali di Giacomo Losi

Ha scatenato non poche polemiche l’assenza della Roma ai funerali di Giacomo Losi. Svoltasi presso la Chiesa di Santa Paola Romana ieri, martedì 6 febbraio, la funzione per l’ultimo saluto alla leggenda giallorossa ha, infatti, visto il club di Dan Friedkin assente ingiustificato: nessun dirigente o giocatore della prima squadra, solo uno alcuni ragazzi dell’Under 18, il responsabile dell’archivio storico, un drappo con lo stemma del club e a una corona di fiori metà gialli e metà rossi.

De Rossi si scusa con Roberto Losi

Nella giornata odierna, Daniele De Rossi ha voluto presentare personalmente le proprie scuse al figlio di “Core de Roma”, Roberto Losi, che come riportato da Il Corriere dello Sport, ha rivelato il contenuto del messaggio inviatogli dal neo tecnico giallorosso in queste ore: “Non faccio polemica. Daniele mi ha scritto per trasmettermi tutto il suo imbarazzo per la sua assenza. Ma per quanto possa sembrare strano c’è stato evidentemente un deficit di comunicazione all’interno della Roma per cui non era stato avvisato del giorno, del luogo e dell’orario delle esequie”.

Roberto Losi spegne la polemica

Roberto Losi aggiunge, poi, spegnendo di fatto il caso e ricucendo sul nascere il possibile strappo: “De Rossi si sente comunque molto dispiaciuto per non essersi informato direttamente. Ho trovato le sue scuse sincere, era davvero dispiaciuto. So che rapporto aveva con papà e quanto fossero legati. Avevano un grande rapporto e questo episodio non sposta niente. Anzi, ci siamo ripromessi di incontrarci presto. Quanto al resto io non faccio nessuna polemica, è venuto chi poteva e chi se lo sentiva. E come avete scritto voi, papà avrebbe scrollato le spalle e si sarebbe fatto una risata. Per me la questione è chiusa e finisce qui. Piuttosto, ne approfitto per ringraziare ancora tutti quelli che hanno partecipato al nostro dolore. Grazie a nome di tutta la famiglia“.