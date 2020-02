Furia Graziani: Basta con le barzellette di Sarri

“Riprendi Allegri”, “la mano di Sarri non si vede”, “mai vista una Juve messa così male”, “deve capire che non allena più l’Arezzo”, “sbaglia le sostituzioni”. Sono solo alcune delle tante critiche che in questi mesi Ciccio Graziani ha rivolto a Maurizio Sarri. Una vera e propria crociata condotta su giornali, radio e tv. E non c’entra l’appartenenza granata dell’ex bomber, è una vera e propria fissazione quella del campione del Mondo dell’82 nei confronti dell’attuale tecnico della Juve ed anche ieri a Pressing, su Rete4, sono arrivate nuove bordate.

NIENTE DI PERSONALE – Che non sia l’identità bianconera dell’allenatore di Figline la causa di tanto acredine è sicuro: per Graziani anche a Napoli Sarri poteva fare di più, tant’è che gli rimprovera di non aver vinto niente.

LE ACCUSE – Nel commentare lo schieramento scelto da Sarri per la gara con la Spal, Graziani sbotta di nuovo contro il tecnico durante il talk show di Rete4 della domenica sera.

LA BARZELLETTA – Per l’ex attaccante del Toro non si può lasciare fuori un campione come Higuain: “Basta con questa barzelletta dell’equilibrio: è possibile che se la Juve affronta squadre come Spal, Bologna e Lecce si preoccupa di tener fuori un attaccante del suo valore per mettere un centrocampista?”.

LE ALTRE – Graziani è impietoso: “La Juve è dieci volte più forte, sono le altre che devono preoccuparsi: Sarri deve fare giocare assieme Ronaldo, Higuain, Dybala, tutti i migliori. Prenda esempio da Barcellona, Psg e Bayern: loro mica risparmiano i campioni in nome di questo famoso equilibrio?”.

LE REAZIONI – Non tutti amano Sarri tra i tifosi, anzi, ma anche i detrattori più accesi tra i fan bianconeri non se la sentono di appoggiare lo sfogo di Graziani. Su twitter si leggono numerosi commenti contrari. Uno su tutti: “Higuain è un Paracarro!! E nel senso che è FINITO! Storci il naso quando ti nominano Dybala? Ma ci sei? Sei connesso? Graziani, sei il piú SCARSO commentatore Televisivo di Calcio!! Farei il tuo lavoro 1000 volte meglio”.

SPORTEVAI | 24-02-2020 09:27