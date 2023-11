Futsal, protesta choc del Desenzano: calciatori immobili in campo contro il sistema per le troppe squalifiche

Giocatori fermi in campo con tanto di braccia conserte e avversari che vanno a rete senza trovare alcuna opposizione. È successo questo – e anche di più – nella gara di Calcio a 5 tra il Desenzano e la Polisportiva Chignolese andata in scena venerdì 17 novembre sul parquet di Castel Goffredo, in provincia di Mantova.

Siamo alla decima giornata del Girone A di Serie C di Calcio a 5 e a mettere in atto la loro protesta in accordo con la società sono i giocatori di casa del Desenzano. L’obiettivo? Far pervenire un messaggio forte e chiaro alla Figc, alla Lega Nazionale Dilettanti Lombardia e al Giudice Sportivo. Nonostante un palazzetto semideserto, le immagini della gara, tramessa in diretta streaming tramite le pagine Facebook di Planet Sport Tv, fanno il giro il web e centrano l’obiettivo.

Il match-farsa dura poco più di dieci minuti, con gli ospiti che decidono di fare melina dopo aver segnato la prima rete e scelgono di non affondare il colpo contro un avversario pronto a sacrificare la propria gara pur di far arrivare a chi di dovere il proprio messaggio. Compreso l’andamento della serata, la contesa (si fa per dire) è stata interrotta anzitempo.

La motivazione della protesta choc è da ricercare nelle squalifiche che hanno colpito il Desenzano nelle ultime uscite. Provvedimenti ritenuti inaccettabili dalla società, decisa ad andare fino in fondo alla questione pur di far valere le proprie ragioni. Non è da escludere che la platealità della protesta porti a ulteriori sanzioni e squalifiche, ma occorrerà attendere le valutazioni degli organi decisionali per capire come verrà gestita questa situazione del tutto inedita.

D’altra parte, però, c’è da dire che il Desenzano aveva già alzato la voce circa un mese fa, il 27 ottobre, pubblicando sulle proprie pagine social un comunicato di protesta che svela per filo e per segno come si sia arrivati alla plateale decisione di venerdì scorso. Nella nota del club si legge:

Desenzano ora basta! Rompiamo il Silenzio , quello che è oro quando tutto intorno è marcio. Siamo sempre stati rispettosi sul campo ma soprattutto fuori: una regola del nostro statuto è il rispetto quello che abbiamo sempre dato e insegnato non a chiacchere ma con gesti veri come far segnare il pari agli avversari per lealtà sportiva per errori di altri nonostante costasse la corsa al primo posto… quel rispetto che non sempre riceviamo .

Poi, il comunicato entra nel merito e spiega:

È vero il nostro mister ha esagerato espletando in maniera forbita la sua stanchezza a tutto ciò ed è stato punito in modo esemplare, se un dirigente per un pugno ha preso due mesi lui per minacce 5 mesi… Un dirigente dopo essersi educatamente lamentato per l espulsione del Mister è stato intimidito verbalmente dal Direttore di gara allora si è allontanato volontariamente, risultato due mesi con sotto scritto minacce e intimidazioni nei confronti dell’arbitro cosa non veritiera… Un dirigente per aver scagliato un pallone 1 anno, Un giocatore per un’espulsione veramente veramente ingiusta 4 mesi per una semplice bestemmia… e di bestemmie ne sentiamo… Nessuna minaccia niente niente di ciò che c’è scritto nei comunicati riporta la verità. Fandonie architettate per farci perdere le staffe perché i direttori di gara sanno benissimo che quello verrà preso per oro colato… Tanto nessuno chiamerà per sapere se veramente è stata scritta la verità.

Non va bene così: quello che fanno loro va bene…. Ma noi paghiamo ci impegniamo, togliamo tempo alla nostra famiglia e al lavoro per il Futsal e il bello è che noi non possiamo nemmeno lottare per una gara normale. Siccome il Mister ha sbagliato ora tutti devono pagare…