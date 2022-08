Futuro in Premier per Udogie, ma resta in prestito all'Udinese

10-08-2022 22:09

Destiny Udogie sarà un giocatore del Tottenham di Antonio Conte.

L’esterno sinistro – riporta Sky Sports – è atteso per l’inizio della prossima settimana a Londra, dove sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà agli Spurs. Accordo raggiunto con l’Udinese per 18 milioni di euro più bonus.

Il giocatore cresciuto nel vivaio dell’Hellas Verona rimarrà ancora un anno a Udine in prestito, anche perché Conte per questa stagione punterà su Ivan Perisic e Ryan Sessegnon per la fascia sinistra. Udogie è dunque un colpo di prospettiva messo a segno dal DS Paratici, sempre vigile sul fronte italiano del mercato.

Udogie era stato sondato anche dai top club di Serie A, nelle scorse settimane di mercato, ma né Inter, né Juve, nè Lazio hanno sborsato quanto chiesto dalla famiglia Pozzo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE