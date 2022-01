Futuro Lewis Hamilton: la Mercedes dà più un indizio

02-01-2022 18:28

Il silenzio di Lewis Hamilton, che dura dal Gp di Abu Dhabi e dal caotico e per lui sfortunato finale del Mondiale 2021, ha gettato nell’ansia molti tifosi, preoccupati in merito al futuro del sette volte campione del mondo, che a detta di Toto Wolff sta valutando se chiudere la sua carriera in Formula 1.

Ancora nulla è stato comunicato sulle intenzioni del pilota britannico, anche se tutto fa propendere invece per una sua permanenza in Formula 1, proprio per riscattare l’amaro finale dell’anno scorso e conquistare l’agognato primato di Mondiali conquistati in carriera, che al momento condivide con Michael Schumacher.

Il post della Mercedes pubblicato nelle scorse ore, a corredo di una sua foto, spinge in questa direzione: “Nelle avversità alcuni cedono; altri infrangono record”, è il messaggio che dà più di un indizio sulle intenzioni future del pilota inglese.

