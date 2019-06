Gaffe Alciato su Tas-Milan e Guardiola diventa virale sul web

Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport, è finito nel mirino dei tifosi di Milan e Juventus per un tweet riguardante le possibili penalizzazioni in Europa per il club rossonero e per il Manchester City, sanzione da cui potrebbe dipendere la permanenza di Pep Guardiola nella squadra inglese. In tarda mattinata Alciato ha postato un tweet con l’elenco delle udienze del Tas fino al 14 agosto: elenco nel quale non figurano i casi Milan e City. Documento giusto, ma conclusioni errate per il giornalista di Sky Sport, che nel tweet scriveva: “Udienze al Tas fino al 14 agosto: niente in programma per Milan e Manchester City. Salvo provvedimenti d’urgenza (al momento improbabili) Europa salva”.

L’ERRORE. In realtà, l’elenco postato da Alciato non ha nulla a che fare con la possibile violazione del Fair Play Finanziario da parte del Milan, mentre se il ricorso del Manchester City contro la sanzione imposta dall’Uefa dovesse essere rigettato, non si arriverebbe neanche all’udienza: ragion per cui è ovvio che il nome del City non compaia tra nell’elenco delle udienze future del Tas. Alciato ha poi provveduto a rimuovere il suo commento dal tweet con l’elenco delle udienze, ma ciò non è bastato per evitargli di essere fatto a fette dai suoi follower.

I COMMENTI. “Questa vicenda almeno ci sta aiutando a capire quanti dei famosi giornalisti in Italia si trovino a coprire un ruolo quasi per caso”, il commento al veleno di Eugenio, mentre Procrastinator punta sul sarcasmo: “Stai tranquillo che Guardiola può anche non venire alla Juventus, ci consoleremo con un altro allenatore, il miglior giocatore al mondo e altri trofei”. “Quanto vi rosica la possibilità che Pep Guardiola venga alla Juve – scrive Leonardo -, talmente rosicate vi inventate le notizie, sul documento che hai twittato, non c’è il nome City”.

SPORTEVAI | 12-06-2019 15:25