Gaffe Top-Calcio 24: Consigliato alla Juve un difensore morto

E’ stata sicuramente una gaffe dettata dall’aver confuso i nomi, ma quello che è andato in onda su Top Calcio 24, sul digitale terrestre, è diventato virale sul web per il surreale dialogo di mercato che si è sentito tra gli ospiti in studio. Il tema è la ricerca di difensori centrali da parte delle big italiane, dopo l’arrivo di Godin all’Inter e quello probabile di De Ligt alla Juventus. Con Bonucci che potrebbe andar via ci sarebbe la necessità di arrivare ad altri difensori forti ed è da qui che parte il passaggio incriminato.

LA GAFFE – La gaffe è stata commessa da uno degli opinionisti negli studi di Top Calcio 24, che a un certo punto lancia il nome di Astori, lo sfortunato difensore della Fiorentina morto oltre un anno fa, nel marzo del 2018. Anche l’altro opinionista al suo fianco sembra dargli ragione. Una gaffe clamorosa che ha mandato in subbuglio il web. Probabilmente l’opinionista si sarà confuso e voleva fare riferimento ad Acerbi.

IL DIALOGO – Questo il botta e risposta: nel parlare di Leo Bonucci, di De Ligt e di Godin uno dei due giornalisti in studio non ha dubbi. «Non ci sono solo De Ligt e Godin, ce ne sono tanti bravi in giro. Vuoi un nome? Astori ad esempio potrebbe andar bene per la Juventus». «Hai ragione – ribatte l’altro – è un difensofre bravo. Astori è un ottimo difensore, potrebbe andar bene. Almeno dici se va via Bonucci puoi prendere lui». «Ma te lo vendono?». « Ah non saprei». E il surreale dialogo finisce qui in tv, per entrare presto sul web dove il video è diventato virale.

SPORTEVAI | 02-07-2019 09:49