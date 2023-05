Gagliardi presenza un’istanza alla Reggina

La nota del CONI: “Ai fini della conclusione del contratto di trasferimento a titolo temporaneo e gratuito delle prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho Ijemua”

04-05-2023 15:55

Non si placano le acque per la Reggina. Il club di Filippo Inzaghi, attualmente in Serie B, ora ha un’altra gatta da pelare. Questa volta a gettare benzina sul fuoco è un procuratore. “Pasquale Gagliardi, che assiste tra gli altri, Michael Folorunsho, ha presentato istanza al Collegio di Garanzia dello Sport per il mandato ricevuto per il passaggio del calciatore dal Bari alla Reggina in data 14 settembre 2020 e evidentemente non saldato” riporta Tuttomercatoweb.

La nota del CONI:

“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto una istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, presentata dall’Agente Sportivo Pasquale Gagliardi contro la Reggina 1914 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di mandato in via esclusiva, stipulato in data 14 settembre 2020, con il quale la Società intimata ha conferito al suddetto istante l’incarico di mettere in relazione la Reggina 1914 S.r.l. con il SSC Bari S.p.A. ai fini della conclusione del contratto di trasferimento a titolo temporaneo e gratuito delle prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho Ijemua”.