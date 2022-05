Galles, Page elogia i tifosi del Madrid: "Standing ovation a Bale dimostra classe"

31-05-2022 19:52

Il tecnico del Galles Rob Page ha elogiato i tifosi del Real Madrid per la loro “classe” dopo aver salutato Gareth Bale con una standing ovation durante i festeggiamenti per il titolo di Champions League.

Bale ha vissuto un periodo turbolento nella capitale spagnola, nonostante abbia segnato in tre finali di Champions League per il Madrid e abbia vinto la competizione con i Blancos in cinque occasioni.

La più recente è stata quella di sabato scorso, nella vittoria per 1-0 contro il Liverpool, con Bale che non è sceso in campo mentre il Madrid sollevava la 14ª coppa europea, più del doppio di qualsiasi altra squadra.

Il gallese è stato molto criticato dai tifosi madrileni durante la sua permanenza in Spagna, in quanto i sostenitori e i media spagnoli hanno messo in dubbio il suo impegno con il club.

Tuttavia, l’apparizione di Bale ai festeggiamenti al Santiago Bernabeu domenica è stata accolta da applausi scroscianti, a testimonianza di una fine appropriata per il 32enne che si prepara a lasciare il club alla scadenza del contratto a giugno.

Page ha espresso la sua gratitudine ai tifosi madrileni per il loro sostegno dopo che Bale si è unito al Galles, che nella prossima settimana dovrà affrontare la Nations League e un fondamentale spareggio per la qualificazione alla Coppa del Mondo.

“Ho pensato che avessero dimostrato classe, e a ragione, per quello che ha ottenuto per quella squadra”, ha detto Page ai giornalisti nella giornata di oggi.

Guardando indietro a ciò che ha fatto, segnando vittorie in finali di Champions League e nel modo in cui l’ha fatto. È un’impresa per lui essere parte di quel gruppo di persone, di quella squadra che ha raggiunto questo risultato, è fenomenale”.

“Non sono molti i giocatori che possono dire di averlo fatto, quindi onore a lui. Si merita tutti i riconoscimenti, assolutamente. È di buon umore, come sempre. Era deciso a incontrare i giocatori in Portogallo per andare in Polonia con loro, il che la dice lunga. Voleva essere con la squadra il prima possibile. È umile come sempre, ha incontrato il gruppo e si è dimostrato subito di prim’ordine”.

Mercoledì il Galles affronterà la Polonia in Nations League prima di affrontare Scozia o Ucraina per un posto nella Coppa del Mondo in Qatar.

Page ha lasciato intendere che per la sfida di Wroclaw schiererà una formazione ruotata, in cui Bale, Aaron Ramsey e Brennan Johnson probabilmente riposeranno, visto che il Galles punta alla prima partecipazione alla Coppa del Mondo dal 1958.

“È una questione di rischio e ricompensa”, ha detto Page a proposito della selezione. “La partita più importante è quella di domenica, senza mancare di rispetto alla Polonia. Mostreremo loro il massimo rispetto, ma saremmo pazzi a mettere a rischio i nostri migliori giocatori”.