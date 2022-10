Gallinari, fisioterapia-time: rientro a fine stagione?

01-10-2022 14:46

Il crack al ginocchio sinistro di un mese fa nel corso di Italia – Georgia partita di qualificazione ai mondiali, è, e deve essere necessariamente, già un lontano ricordo, perché ora di fronte a sé Danilo Gallinari ha un duro lavoro riabilitativo per tornare in campo il prima possibile e nelle condizioni ottimali.

La settimana scorsa aveva pubblicato sui propri canali social l’ottima riuscita dell’operazione, ringraziando tutta l’equipe che lo ha seguito ma anche, e soprattutto, l’organizzazione dei celtics , ora dagli stessi social pubblica alcuni video del lavoro attualmente in corso. Il cestista italiano, dopo aver ricevuto moltissime dimostrazioni di affetto, si è detto pronto per questi mesi lontani dal parquet, mentre la mente già vola al finale di stagione in NBA . I tempi di recupero iniziali parlavano già di campionato finito, il “Gallo” invece, pare essere intenzionato a voler stupire tutti, rientrando sul più bello per aiutare i suoi compagni.