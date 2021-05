Gamba fa le carte ai playoff: "Olimpia la più forte, Venezia mina vagante"

Il facile 3-0 con cui l’Olimpia Milano ha liquidato Trento nei quarti playoff ha rafforzato il ruolo di favorita per lo scudetto della squadra di Ettore Messina.

Ne è convinto con forza Sandro Gamba, che ha approfondito il concetto nella sua rubrica sulle pagine di ‘Repubblica Milano’: “È stato un quarto di finale quasi rilassante, per quanto possa esserlo un turno di playoff. Trento ha giocato a livello dell’Armani per 38 minuti in Gara 3, ma l’Olimpia ha fatto quello che doveva con la giusta qualità, malgrado lo stato di forma non brillantissimo di qualche singolo”.

L’ex ct della Nazionale elogia poi la forza mentale dei milanesi: “La squadra ha dimostrato di saper innalzare il proprio livello di rendimento nel momento in cui doveva farlo. Ricordiamoci di alcune versioni precedenti dell’Olimpia, di squadre che sulla carta si presentavano con un pronostico obbligato per poi rischiare di affogare. Stavolta, il rischio mi sembra molto lontano. C’è una squadra di spessore e la consapevolezza che i gradini della scala verso lo scudetto non sono semplici da scalare, ma non bisogna renderli più complicati. Questa è un’Olimpia senza giocatori emotivi: io ne ho avuto qualcuno in carriera, da compagno o come coach, che era meglio togliere dal campo nelle serate decisive.

Poi, sui singoli: “Qualcuno si è stupito del rendimento di Moraschini che ha segnato molto, ma per me il suo rendimento non è una sorpresa come non lo è quello di Michael Roll. E credo che Messina troverà risposte anche nelle rotazioni con Micov e Tarczewski

Uno sguardo alla possibile avversaria in semifinale: “Attendiamo l’altra semifinalista: la Reyer Venezia sta confermando di essere la mina da evitare in questi playoff. Hanno esperienza e spessore per far saltare ogni pronostico”.

OMNISPORT | 18-05-2021 08:52