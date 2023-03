Gand-Wevelgem, finale da brividi: Van Aert fa vincere Laporte

Il vincitore ha ringraziato il compagno: "È il sogno di un bambino, mi mancava una classica".

26-03-2023 18:26

La classica Gand-Wevelgem ha regalato un finale bellissimo per gli appassionati del ciclismo ma anche per chi ama lo sport. A vincere, al termine di una lunga corsa col pmaltempo protagonista, è stato Laporte affiancato dal suo compagno di squadra Van Aert: i due corridori sono arrivati sul traguardo praticamente assieme ma solo uno doveva vincere. Alla fine, il belga ha alzato il braccio di Laporte che lo ha preceduto per pochi centesimi, lasciando così vincere la prima classica della sua carriera al francese.

Terzo e distante da i primi l’altro belga Sep Vanmarcke, a quasi due minuti. Male gli Azzurri: Ganna è stato costretto al ritiro dopo una brutta caduta (fortunatamente senza conseguenze), molto distanti Bettiol e Milan dai primi.

Al termine della corsa, Laporte ha racconto il dialogo con Van Aert: “Quando mancavano 10 chilometri alla fine, Wout mi ha chiesto se volevo vincere, penso sapesse la risposta. Era davvero forte oggi, più forte di me. Gli devo questa vittoria, è grazie a lui. È il sogno di un bambino, mi mancava una classica”.

Gand-Wevelgem, top 10

1 LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 500 225 –

2 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 400 150 –

3 VANMARCKE Sep Israel – Premier Tech 325 110 –

4 FRISON Frederik Lotto Dstny 275 90 –

5 PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 225 80 –

6 BJERG Mikkel UAE Team Emirates 175 70 –

7 RENARD Alexis Cofidis 150 60 2:04

8 KOOIJ Olav Jumbo-Visma 125 50 ,,

9 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe 100 46 ,,

10 MCLAY Daniel Team Arkéa Samsic 85 42 ,,