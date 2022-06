Ganna ammette: "Punto alla maglia gialla"

15-06-2022 15:05

Parte l’uno luglio da Copenaghen il Tour De France 2022. In programma subito una cronometro di 13,2 chilometri che metterà, si spera, subito in luce uno degli specialisti Filippo Ganna.

Non c’è ancora l’ufficialità ma l’azzurro della Ineos Grenadiers dovrebbe essere nella lista dei convocati per l’evento di gala. Ne ha parlato lo stesso Ganna a GCN Eurosport Cycling Show: “Il mio primo grande obiettivo è vestire la maglia gialla. Il Tour è di un altro livello. Vedremo se il prologo potrà farmi un bel regalo, o se soffrirò per niente (ride). Speriamo che non ci sia molto vento forte e che le mie gambe possano girare bene”.

E poi ha aggiunto: “Martinez è molto forte in salita, vedrete un bello spettacolo in tv. Abbiamo una delle squadre più forti in questo momento”. Per il capitano designato, Pippo potrebbe avere un ruolo fondamentale già nella quinta tappa, la Dunkerque-Calais. Quel giorno la carovana sfiderà le pietre rese celebri dalla Parigi-Roubaix e lui spera di vivere una giornata migliore di quella attraversata durante l’ultima edizione della Reine, quando fu fermato da un problema meccanico e perse il treno giusto”.