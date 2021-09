Gasly inviperito dopo il Gp di Russia

Il pilota dell’Alpha Tauri Pierre Gasly non le ha mandate a dire al team dopo il tredicesimo posto nel Gran Premio di Russia, frutto, secondo il francese, di diversi errori di strategia.

“È discutibile come facciamo le cose, so che siamo un gruppo di persone molto intelligenti, e sfortunatamente questo weekend è andato storto. Abbiamo lasciato molti punti sul tavolo. C’erano Valtteri e Raikkonen di fronte a noi che si erano fermati, tutti gli altri hanno fatto lo stesso mentre noi siamo rimasti fuori per altri due o tre giri. Loro hanno concluso in quinta ed ottava posizione, mentre noi tredicesimi”.

“C’è stato qualcosa che chiaramente non abbiamo massimizzato. Nel corso dell’ultimo giro ho notato che ero un secondo più veloce di chiunque altro con le intermedie, ed il passo, dunque, c’era. Abbiamo comunque commesso troppi errori, e non meritavamo di concludere a punti. Ora dobbiamo lavorare tutti di più per cercare di capitalizzare le opportunità che si presenteranno, è stato un peccato perché potevamo fare meglio, ma fortunatamente abbiamo fatto bene per il resto dell’anno”.

OMNISPORT | 29-09-2021 18:06