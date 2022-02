Gasperini: "Avevo chiesto a Malinovskyi se se la sentiva"

24-02-2022 21:34

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è molto soddisfatto per la vittoria dei suoi in Grecia contro l’Olympiakos: “Buon risultato, ci permette di qualificarci ad una manifestazione dove vogliamo fare bene. E’ sempre bello giocare in Europa, abbiamo fatto una buona prestazione. Ci può aiutare per il campionato? Siamo calati in certe prestazioni perché abbiamo avuto delle defezioni in attacco che pesano”.

Sull’ucraino Malinovskyi, autore di una doppietta: “Gli avevo chiesto se si sentiva di giocare, sono contento per lui per questa doppietta. Il calcio può dare un piccolo contributo per rendere tutti più vicini”.

