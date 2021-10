Gasperini: "Per far segnare Maehle gli metterò maglia nazionale"

16-10-2021 15:14

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della partita contro l’Empoli: “Gioca un calcio propositivo e dinamico, ha vinto tre partite. È un campo storicamente ostico e quest’anno tutte le partite sono più equilibrate. Andreazzoli è un allenatore molto propositivo e organizza bene le sue squadre. La sua società è qualcosa di bello nel panorama nazionale: basti pensare alla qualità dei giocatori, al lavoro sui giovani, ai nomi degli allenatori passati di lì. Ritroviamo Haas che da noi non giocava molto, ma ha valori di corsa e dinamismo e contro di noi ce la metterà tutta”.

Sulle condizioni dei singoli: “Dobbiamo verificare come sta Zapata, è tornato solo venerdì a tarda sera insieme a Musso, ma in altri reparti essendoci venuti a mancare alcuni giocatori le scelte invece sono obbligate. A Maehle magari mettiamo sotto la maglia della Danimarca… Ha fatto dei bei gol in Nazionale, speriamo che qui faccia anche qualche assist. Ilicic? Ha fatto bene con la Slovenia, ma le ultime prestazioni all’Atalanta non sono state molto buone, gli serve più dinamismo e la condizione migliore. Muriel durante la sosta s’è allenato con continuità e deve trovare in campo i ritmi e la velocità giusta”.

