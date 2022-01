Gasperini e il nuovo protocollo: "Bisogna adeguarsi"

12-01-2022 21:27

L’Atalanta si qualfica in scioltezza per i quarti di finale di Coppa Italia grazie al 2-0 al Venezia nella gara che ha segnato il debutto dei bergamaschi nell’edizione 2022 della competizione che ha visto la Dea raggiungere due finali nelle ultime tre edizioni.

Gian Piero Gasperini ha commentato la gara ai microfoni di ‘SportMediaset’, “giustificando” le difficoltà della squadra a chiudere la partita: “Abbiamo tenuto bene in difesa, ma vi eravate abituati troppo bene… La maggior parte delle gare sono come quella di oggi. Il Venezia ha giocato bene, si è messa a cinque sperando di poter tenere la partita aperta per poi pareggiarla. C’era l’agonismo giusto, non era una partita facile. Se avessimo segnato prima avremmo sofferto meno, ma va bene così”.

Ora testa all’Inter, avversaria della super-sfida di domenica al “Gewiss Stadium: “Quando hai tante assenze nello stesso reparto puoi avere qualche problema, ma chi è entrato ha giocato bene. Siamo in un momento d’emergenza anche se cerchiamo di mascherarlo. Riavremo Malinovskyi e Ilicic, sarà difficile recuperare Zapata e Gosens, vedremo quello che riusciremo a fare. Alcuni giocatori che hanno contratto il Covid rientreranno domenica, potremo avere 3-4 giocatori in più. L’Inter è una squadra forte e lo sappiamo, ma cercheremo di arrivare alla partita al meglio”.

Infine una battuta sul nuovo protocollo che fermerà l’attività di una squadra se il 35% dei giocatori sarà risultato positivo al Coronavirus: “È una misura che è stata adottata e non possiamo discutere, ma solo adeguarci. Mi posso solo augurare che questa cosa finisca in fretta, è penalizzante per tutto il mondo. Speriamo di uscire il prima possibile da questa situazione”.

