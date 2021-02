Gasperini: “Nicola ha sempre fatto ottime cose”

Alla vigilia della sfida casalinga contro il Torino di domani pomeriggio il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dice la sua sui granata e come la Dea dovrà affrontarli: “Quando cambia l’allenatore c’è sempre una reazione dei giocatori: Davide Nicola al Crotone e al Genoa aveva fatto cose importanti. Il Toro era partito con altre ambizioni, non si aspettava di essere impelagato in fondo alla classifica. E’ difficile sbloccare il risultato contro squadre chiuse: fanno il loro gioco, sfruttando calci piazzati e contropiedi, rientra nella normalità. Non è detto che domani sia così: dobbiamo essere bravi noi a sfruttare le opportunità”.

OMNISPORT | 05-02-2021 15:17