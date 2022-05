Gasperini: "Ora ci confronteremo per fare una bella Atalanta"

21-05-2022 23:43

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini a Dazn ha parlato dopo il ko contro l’Empoli e l’Europa sfumata: “È lo specchio di questa seconda parte di stagione, dove abbiamo raccolto veramente poco, ma non sono mai mancate le prestazioni. I ragazzi escono con la coscienza a posto di avere dato tutto. Il riconoscimento del pubblico era la cosa più bella che poteva esserci. Ci sono state situazioni difficili per loro, hanno dovuto subire un po’ di situazioni. Bravi davvero, io ringrazierò sempre questo gruppo”.

I tanti infortuni hanno segnato la stagione: “Ilicic per noi è fondamentale, ha giocato fino a dicembre, anche se non era nella migliore condizione, ma era stato determinante ugualmente. In quegli 8-9 minuti si è mosso relativamente, ma ha avuto due o tre spunti di incredibile classe. Sono mancati altri giocatori, si spiega la difficoltà anche per quello”.

Ora il futuro: “Adesso avremo tempo di confrontarci, per parlare, per fare una bella Atalanta nei prossimi anni”.

OMNISPORT