Gasperini: “Trofei? Atalanta ha polverizzato tutti i record”

Il tecnico bergamasco non considera una sconfitta non aver vinto nulla durante il suo ciclo e su Dionisi dice: “Deve puntare a fare molto di più di me”

03-02-2023 14:00

Gian Piero Gasperini presenta la partita dell’Atalanta contro il Sassuolo, ma prima deve rispondere una domanda: c’è delusione per non aver sollevato al cielo trofei durante la sua gestione? “L’Atalanta in questi anni ha polverizzato quasi tutti i record. L’Atalanta non ha 20-30 scudetti, forse non è riuscita a vincere la Coppa Italia. Io spero che in futuro l’Atalanta possa fare ancora meglio, ma queste sono vittorie di una squadra che ha fatto quanto di meglio non era riuscita a far prima. Quest’anno quello che sta facendo il Napoli è qualcosa di straordinario, magari anche superiore a quello fatto con Maradona. Non mi mancano i trofei, abbiamo fatto tantissimi record”.

Dionisi, il tecnico del Sassuolo: “È un allenatore giovane, deve pensare a fare molto di più di quello che ho fatto io. Il Sassuolo è una società giusta per potergli dare una spinta”. Su Zapata e Muriel: “Muriel sa cosa deve fare per stare bene, lo sta facendo. Senza il miglior Muriel e il miglior Zapata non andiamo da nessuna parte”.