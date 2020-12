Gattuso, di nuovo problema all'occhio: "Ma tornerà tutto nella norma"

In zona Champions in campionato, il Napoli di Gattuso vola anche ai sedicesimi di finale di Europa League come capolista. Primo obiettivo stagionale raggiunto per la formazione azzurra, che continuerà il proprio cammino continentale affrontando la competizione anche nel 2021.

1-1 contro la Real Sociedad, alla pari del Napoli qualificata alla fase successiva dopo aver rischiato grosso: vittoria del Rijeka ed AZ eliminato, mentre gli spagnoli hanno ottenuto la qualificazione al 92′ con la rete di Willian Josè. Un pareggio che agli azzurri basta e avanza.

Al termine della gara, al posto di Gattuso ha parlato il vice Rizzo. Per il tecnico del Napoli è riemerso il problema all’occhio sinistro che aveva affrontato in passato: nel match contro la Real Sociedad, infatti, l’ex Milan è stato colto dalle telecamere con l’occhio semi-chiuso.

Rizzo ha comunque rassicurato tutti: “E’ un problema con il quale convive da tempo. A volte succede come stasera, ma poi tornerà tutto nella norma”.

Gattuso deve fare i conti da tempo con la mistenia oculare, per la quale era stato operato nel 2011. Nel 2018 l’attuale allenatore del Napoli aveva raccontato il problema: “A 34 anni ero quasi a fine carriera e durante Milan-Lazio per trenta minuti ho giocato con un occhio solo. Ad un certo punto al trentesimo minuto mi sono scontrato con un giocatore, pensavo fosse un avversario, invece era Nesta. Vado in tackle. Ne ho sentite tante, dal tumore alla distrofia muscolare. Finalmente poi hanno scoperto che ho la miastenia (oculare). Ti porta alla diplopia perché non funzionano bene i muscoli degli occhi e gli occhi vanno per affari loro. Vedi tutti gli oggetti in quattro o cinque posizioni diverse. Ancora oggi i medici non riescono a capire come abbia fatto a giocare 33 partite con un problema così”.

OMNISPORT | 10-12-2020 21:35