Gattuso: "Il Napoli esprime un calcio incredibile ma occhio al Milan"

Gattuso: "Il Milan ti viene a prendere e ti gioca addosso"

20-03-2023 09:29

Torna a parlare l’ex allenatore del Valencia Gennaro Gattuso. L’ex tecnico di Milan e Napoli ha parlato nel corso di “Radio Anch’io lo Sport” su RadioRai1 andando ad analizzare la prossima sfida in Champions League tera le due sue ex squadre: “Il Napoli sono due anni che esprime un calcio incredibile ma in Europa le partite sono diverse. Sarà una partita aperta. Normale che il Napoli abbia una mentalità vincente adesso, gioca con tranquillità ed esprime un calcio europeo. Ma se la giocheranno entrambe le squadre.

Il Milan? “Il Milan è una squadra che da due anni a questa parte che gioca a campo aperto. Deve stare bene fisicamente, col collettivo che sta bene. E’ una squadra che ti viene a prendere, ti gioca addosso e quando qualcuno non sta bene fisicamente si nota e non riesce ad esprimersi come negli ultimi due anni”.