Gattuso insegna i fondamentali a Bakayoko

Inizia con una delusione il campionato del Milan che dopo aver dovuto rinviare la prima in casa contro il Genoa è atteso dalla doppia sfida ravvicinata contro Napoli e Roma. Al San Paolo il sogno del colpaccio è durato cinquanta minuti, poi la forza degli avversari e un pizzico di mancanza di carattere hanno determinato un black out lungo trenta minuti.

Al termine della gara Rino Gattuso è comprensibilmente deluso: “C’abbiamo messo del nostro – il commento del tecnico rossonero a Sky Sport – Il Napoli ha qualità, ma dopo il gol del 2-1 abbiamo spento la luce. Ho visto una squadra spenta e impaurita e la colpa evidentemente è mia. Dobbiamo migliorare perché ci è successo diverse volte anche la scorsa stagione. Un errore può capitare, ma non per questo bisogna smettere di giocare”.

Gattuso è poi altrettanto deciso nel giudicare la prova di due dei tanti esordienti della squadra, Higuain e Bakayoko: “Fino a quando siamo stati in partita Gonzalo è stato bravo, ha toccato tanti palloni, poi non siamo più riusciti a servirlo. Può fare di più, come tutti noi. Bakayoko deve imparare a ricevere palla, la postura e tante piccole cose, stasera ha sbagliato tutto, ma ci stiamo lavorando".



SPORTAL.IT | 25-08-2018 23:30