Gattuso manda un messaggio a De Laurentiis

Oltre ad Aurelio De Laurentiis, anche Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa direttamente dal ritiro di Castel di Sangro dove il Napoli si sta allenando in vista del prossimo campionato che partirà il 19 settembre.

Il tecnico partenopeo si è detto pronto a tutto: la pressione di far meglio della scorsa stagione non lo condiziona.

“La responsabilità è la stessa, io ci sono nato. Il Napoli è un grande club, non cambia nulla se lo si allena dall’inizio o da subentrante. L’obiettivo è migliorare il settimo posto dello scorso anno. Non ho paura, anzi: lavoriamo tutti a testa bassa”.

L’innesto di Osimhen consente di avere un’alternativa diversa in avanti, aspetto da non sottovalutare in ottica futura: “Se cambierò il sistema di gioco? Vedremo – ha aggiunto Gattuso – Victor ha delle caratteristiche diverse rispetto a quelli che avevamo, ci può stare. È uno che attacca bene gli spazi, ha grande forza fisica e credo che ci darà una grandissima mano”.

Per parlare di una coppia d’attacco composta da Mertens e Osimhen è però ancora presto: “In attacco ho tanti calciatori forti, l’ho già detto. Anche Lozano penso che possa dare molto di più. Ho qualche idea in testa, ora vi fate i film per qualche allenamento visto. Bisogna ponderare bene tutto, la coperta deve essere tirata a dovere per non scoprire il letto”.

OMNISPORT | 25-08-2020 19:19