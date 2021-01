Gelo tra Francesca Costa e Madalina Ghena: il silenzio di Zaniolo

La contrarietà della madre, l’interruzione della relazione con Sara Scaperrotta e la decisione, forse tardiva, di cercare una sorta di bolla in cui rifugiarsi. Per Nicolò Zaniolo il presente è legato, inevitabilmente, a quanto accaduto tra il giocatore e la sua ex, in attesa del suo primo figlio, alla presunta relazione con l’attrice e modella Madalina Ghenea, pronta al suo ritorno in televisione al fianco di Stefano De Martino. E a quanto divenuto pubblico, perché in un simile racconto, il confine tra quanto concerne al privato e ciò che è oggetto di dichiarazioni e interviste è sempre più labile.

La crisi tra Zaniolo e Sara Scaperrotta: il ruolo della Ghenea

Quanto riportato da Oggi, che tra i primi aveva pubblicato i dettagli della frattura tra Zaniolo e Sara Scaperrotta, sulla posizione della famiglia manifesta la crescente difficoltà nel gestire una situazione divenuta sempre più prepotente. E ciò nonostante l’attenzione della nuova proprietà della Roma per un profilo basso, per l’understatement, insomma. E una certa discrezione anche per quanto attiene alle questioni più intime.

Invece dalla separazione tra Zaniolo e Sara, la sua gravidanza e i particolari doloris del recente passato, ha parlato la madre di Nicolò, Francesca Costa in un’intervista fiume a Radio radio, alla ricerca forse di porre un argine alle cose dopo le confidenze della zia di Sara a Gabriele Parpiglia e poi pubblicate.

L’intervento della mamma Francesca Costa e della famiglia

Com’è noto, la risposta della Ghenea attraverso un atto formale firmato da Annamaria Bernardini De Pace, avvocatessa nota, ha ribadito l’assenza di una relazione con il giocatore della Roma. Cosa che, invece, sarebbe stata in qualche modo accennata tra una frase e l’altra nelle risposte di mamma Zaniolo in quella famigerata intervista.

Madalina Ghenea, come da lei stessa confermato nelle stories di Instagram, sarà tra i protagonisti di Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino. L’attrice e modella con un Sanremo nel curriculum ha desiderato manifestare il suo entusiasmo e allontanare le ombre scaturite dal presunto legame con Zaniolo, alla vigilia di un ritorno televisivo importante. Nicolò, dalla sua, stavolta non ha replicato. Preferendo tacere.

