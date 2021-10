Genoa: Alberto Zangrillo candidato alla presidenza

18-10-2021 09:15

L’uscita di scena dell’ormai ex presidente Enrico Preziosi ha ufficialmente inaugurato una nuova era in casa Genoa.

L’ingresso al timone societario da parte di 777 Partners potrebbe presto sfociare nell’elezione del nuovo massimo dirigente del Grifone e il candidato numero uno per diventare il 46° presidente del club ligure è il professor Alberto Zangrillo.

63 anni, rinomato medico nonché docente universitario, Zangrillo oltre a essere genovese di nasciata è anche tifosissimo del club rossoblù, oltre ad essedere assiduo frequentatore del ‘Ferraris’.

Oggi Zangrillo è primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, prorettore e professore e di anestesiologia e rianimazione presso l’università Vita-Salute San Raffaele.

Ha maturato esperienze in molto città europee ed è anche il medico personale di Silvio Berlusconi. La sua nuova carica prevede principalmente incarichi di rappresentanza in modo da non interferire con la sua carriera.

Nella giornata di domenica, Zangrillo ha seguito il match contro il Sassuolo al fianco dei vertici di 777 Partners ai quali avrebbe già confermato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo presidenziale all’interno dello scacchiera genoano.

