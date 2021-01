Genoa, Ballardini parla di Pandev e della Lazio

Davide Ballardini non manda giù la decisione di Goran Pandev di ritirarsi a fine stagione. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico rossoblu esprime tutta la sua tristezza per la decisione di un giocatore che, secondo lui, potrebbe dare ancora tanto alla squadra.

Queste le sue parole:

“Io denuncio Pandev. E pure voi dovreste andare a fare lo stessa cosa, se davvero intende ritirarsi a fine stagione. Non può fare una cosa del genere, uno che trasmette entusiasmo ogni giorno, uno che ha furore dentro e fuori dal campo. Pandev è il gioco del calcio. Deve ancora arrivare il momento in cui smetterà: vederlo giocare è un piacere”.

Una parola anche sull’avversario del Genoa, la Lazio di Simone Inzaghi:

“Io penso invece che purtroppo ci troveremo di fronte ad una Lazio molto motivata e arrabbiata. E, credo, pure riposata. Forse proprio nel fatto che quest’anno ha giocato molte partite va ricercato il motivo di tali risultati, talvolta positivi e in altre occasioni meno favorevoli. I loro ultimi risultati non sono stati soddisfacenti, ma sono certo che ora troveremo una Lazio in condizioni migliori”.

