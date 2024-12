Genoa, Balotelli sui social scopre di avere maglia n.456: il retroscena. Web in tilt

SuperMario su Instagram posta un video criptico girato nello spogliatoio rossoblù e scatena la bufera: ecco cosa c'è dietro

Era da un po’ che Mario Balotelli non si faceva vivo sui social: il bomber del Genoa, preso a prezzi di saldo con un contratto da 250mila euro che può essere rescisso a fine dicembre dal club, è tornato oggi a farsi vivo sul suo profilo Instagram postando un video che in pochi minuti ha raccolto centinaia di commenti.

Il video di Balotelli

Nel filmato si vede lo spogliatoio del Genoa con le maglie dei giocatori appese ma i numeri sono tutti cambiati: entra Balotelli che prende la sua divisa con il numero 456 (anzichè il 46 che indossa sempre) ed esclama perplesso: “Ma che è sto numero?”. Sorge il dubbio che possa essere una polemica per non essere impiegato mai ma dura poco. In realtà si tratta della pubblicità di Squid Game in vista della prossima stagione come si evince nelle immagini successive.

Maglia speciale del Genoa contro il Napoli

Il Genoa ha infatti emesso un comunicato che recita: “Squid Game sbarca a Genova. I giocatori del Genoa sabato sera scenderanno in campo contro il Napoli con una maglia speciale per celebrare la seconda stagione di Squid Game, in arrivo dal 26 dicembre solo su Netflix”

Cos’è Squid Game

Squid Game è una serie tv che trae il proprio titolo originale e l’ispirazione dal gioco del calamaro, un popolare gioco per bambini praticato in Corea del Sud fin dagli anni Settanta, e narra la storia di 456 persone (da qui il gioco con la maglia di SuperMario) che rischiano la vita in un gioco di sopravvivenza, che ha in palio un lauto montepremi in denaro. Se la prima stagione è stata incentrata sul giocatore 456 e sulla sua esperienza nel gioco e come arriva alla vittoria, la seconda stagione vedrà un’attenzione maggiore sui suoi ricordi di questa atroce esperienza e sul suo effettivo ritorno all’interno del gioco per fermarlo una volta per tutte.

La reazione dei tifosi sul web

Immediate le reazioni dei tifosi sul web: “Balo attore vero”, oppure: “Se fossimo buoni a calcio come in marketing vinceremmo la Champions” e anche: “Ho capito perché abbiamo preso Balotelli, ci serviva un attore” e poi: “Giustamente, sono trent’anni che siamo dentro a uno Squid Game, adesso lo abbiamo anche sulla maglia. E comunque ad ora Balotelli ha più minuti su squid game che in serie A”.

C’è chi scrive: “Balo preso unicamente per le campagne pubblicitarie” e ancora: “Chiedo per un amico, anche i panchinari? Appena entri gonfia la rete Mario, sono stanco di vederti così” e infine: “Ma 456 sono le partite che dovranno passare prima di farlo giocare titolare? Svegliaaaaa buttatelo dentro su”.