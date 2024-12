Genoa: Balotelli flop o portafortuna? I numeri di Supermario mentre lui già pensa al Milan: il post sul web

L'attaccante dei rossoblù è già a un bivio nella sua nuova avventura: avrà tre gare soltanto per convincere Vieira ed essere riconfermato a Genova

Mario Balotelli ha fatto il suo ritorno in Serie A con il Genoa ma il bilancio delle sue prime cinque partite è tutt’altro che positivo. L’attaccante ha collezionato appena 54 minuti di gioco complessivi, toccando solo 19 palloni in totale, nessuno dei quali all’interno dell’area avversaria. Nonostante il suo impatto sul campo sia stato minimo, la squadra rossoblù sembra comunque aver trovato una nuova solidità (più difensiva che offensiva) da quando Balotelli è arrivato ma questo potrebbe non bastare al rinnovo dell’attaccante con i rossoblù.

Genoa, un ruolo marginale per Balotelli

Arrivato al Genoa da svincolato il 28 ottobre, Balotelli ha firmato un contratto fino a giugno 2025 con uno stipendio di 250mila euro netti più bonus, ben lontano dai contratti milionari del passato. Il suo arrivo è stato voluto fortemente dall’ex tecnico Alberto Gilardino, ma anche con il nuovo allenatore Patrick Vieira, subentrato il 19 novembre, il suo utilizzo rimane limitato.

A 34 anni l’ex attaccante di Milan e Inter sta cercando di rilanciarsi, ma finora ha trovato poco spazio per lasciare il segno: a rischio la proroga della sua permanenza oltre il 31 dicembre 2024 con i rossoblù.

Balotelli, statistiche impietose: impatto minimo dal suo arrivo

I numeri di Balotelli in queste prime cinque partite non lasciano spazio a interpretazioni. Ha giocato solo scampoli di gara, toccando appena 19 palloni, di cui 12 sono stati passaggi tentati, con una precisione del 25% (3 su 12 completati).

L’attaccante non ha segnato né fornito assist, e i suoi unici due tiri, effettuati contro l’Udinese, sono finiti lontano dalla porta, con un valore di expected goals pari a zero. Inoltre, nelle prime due apparizioni, contro Parma e Como, ha rimediato due cartellini gialli, segno di una certa frustrazione nel voler dimostrare di avere ancora qualcosa da dare.

Il Genoa cresce nonostante le difficoltà di Balotelli

Nonostante il contributo limitato di Balotelli, il Genoa ha migliorato i suoi risultati. Da quando l’attaccante bresciano è entrato in squadra, i rossoblù non hanno più perso ed hanno ottenuto 2 vittorie e 3 pareggi, raccogliendo 9 punti che hanno permesso al Grifone di risalire al 13° posto in classifica in Serie A. La presenza di Balotelli, pur non determinante in campo, sembra coincidere con un periodo più positivo per la squadra.

Balotelli, un legame speciale con il Milan

In vista della sfida tra Milan e Genoa, occasione in cui i rossoneri celebreranno i 125 anni del club, Balotelli ha voluto ricordare il suo passato milanista. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una storia che lo ritrae a Milanello, accompagnata da un cuore rosso e il tag dell’account ufficiale del Milan. Un gesto che non è passato inosservato ai tifosi e che sottolinea il legame affettivo tra il giocatore e il club rossonero.

