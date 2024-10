Super Mario torna in serie A con il Genoa, il 31 ottobre in campo contro la Fiorentina

Il calciatore Mario Balotelli e’ arrivato alla casa della salute di Genova alla sede di Multedo per le visite mediche. Per Balotelli inizia l’avventura con il Genoa, e il 31 sara’ gia’ in campo contro la Fiorentina. “Voglio cominciare” ha affermato il giocatore all’entrata della struttura. (Immagini di: Luca Zennaro)