Genoa, da Vieira arriva un'altra frecciata per Balotelli: Supermario ha tre gare per restare in rossoblù

Il neo tecnico dei liguri non si ritiene ancora soddisfatto delle prestazioni di SuperMario e spiega cosa manca ancora al recupero del bomber

Di tempo per Balotelli ora ce n’è poco davvero poco. Sono solo 49 i minuti giocati da quando Super-Mario è al Genoa, per lo più spezzoni finali di partite (5) già compromesse o in bilico, ma potrebbe non bastare per una conferma in terra ligure. L’attaccante italiano, oramai 34enne, infatti ha altre tre partite per provare a convincere la dirigenza rossoblù a farlo restare fino al termine della stagione. Milan, Napoli ed Empoli saranno le prossime gare in cui Balotelli dovrà giocarsi il tutto per tutto per non rischiare di essere mandato a casa già al 31 dicembre 2024, qualora il Genoa decidesse di applicare una clausola contrattuale che prevede la rescissione anticipata in caso di prestazioni non soddisfacenti del giocatore. A lanciare un altro segnale d’allarme, però, è proprio il neo allenatore dei liguri, Patrick Vieira, che nella gara in casa contro il Torino non è riuscito a portare la sua squadra oltre lo 0-0.

Genoa, Vieira spiega le difficoltà della gara contro il Torino

A vincere è soltanto la paura in Genoa-Torino, tante le proteste nel finale e uno 0-0 di basso livello. Spiega Vieira al termine della gara: “Era una partita difficile per noi ma credo anche per il Toro. Abbiamo provato a giocare e creare un po’ più di occasioni ma abbiamo creato poco. Dall’altra parte ho visto una squadra con carattere e personalità. Ci sono aspetti positivi: difensivamente, come squadra, siamo più solidi di prima e così si va avanti.”

L’allenatore dei liguri ha poi aggiunto: “Era molto difficile a livello fisico. Abbiamo mancato un po’ di supporto a Pinamonti perché era un po’ isolato. Ma il Toro è una squadra molto difficile da affrontare Sono contento di quanto fatto vedere e preso un punto. Questa partita ci dice che c’è tanto da migliorare”.

Genoa, Vieira non è convinto di Balotelli

Cosa succede a Super-Mario? In cinque gare al Genoa, Balotelli ancora non è riuscito ad impattare in modo netto dal suo arrivo. Spiega Vieira: “Balotelli? Lui, così come Vitinha e Messias che ha avuto una ricaduta, non è ancora pronto ma sono giocatori importantissimi per noi e stanno lavorando bene. Ci vuole ancora tempo.”

Il tecnico del Genoa ha poi aggiunto: “Mario ha bisogno di giocare. Oggi è sceso in campo 20 minuti e poteva fare gol. Sta lavorando bene, possono aiutare di più la squadra. Deve continuare a lavorare ma, come Vitinha, ci vuole ancora tempo”. E lui, Mario, di tempo non ne ha molto.

Genoa, nuove posizioni in campo per Miretti e Zanoli

In crescendo nel Genoa c’è di sicuro Zanoli, alzato in posizione di attaccante destro al fianco di Pinamonti e con Miretti sul lato opposto. Spiega Vieira: “Sono contento di quello che fanno Miretti e Zanoli. Anche se Miretti vuole giocare più centrale e Zanoli giocare un po’ più basso ma, quando vedo come si comportano in campo, è la cosa più importante per la squadra. La cosa più importante è vedere come crescere la squadra, l’ho vista solida”.